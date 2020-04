Ligue 1, UFFICIALE: sospensione definitiva e titolo al Psg! (Di giovedì 30 aprile 2020) Adesso è UFFICIALE: la Lega calcio francese ha dichiarato chiuso definitivamente il campionato di Ligue 1 e assegnato il titolo di campione al Paris Saint-Germain. Approdano alla prossima Champions League l’Olympique Marsiglia e il Rennes, mentre il Lione resta fuori dall’Europa in virtù del settimo posto in classifica al momento della sospensione del torneo. Vengono retrocesse … L'articolo Ligue 1, UFFICIALE: sospensione definitiva e titolo al Psg! proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Ufficiale - sospesa la Ligue 1 : titolo al Psg - il Lione è fuori dalle Coppe

Coronavirus Ligue 1/ Ufficiale : stagione chiusa - Psg campione di Francia

Ufficiale - Ligue 1 conclusa : titolo al PSG (Di giovedì 30 aprile 2020) Adesso è: la Lega calcio francese ha dichiarato chiusomente il campionato di1 e assegnato ildi campione al Paris Saint-Germain. Approdano alla prossima Champions League l’Olympique Marsiglia e il Rennes, mentre il Lione resta fuori dall’Europa in virtù del settimo posto in classifica al momento delladel torneo. Vengono retrocesse … L'articolo1,alproviene da www.inews24.it.

AntoVitiello : Ufficiale, la Ligue 1 non ripartirà. Dopo Belgio e Olanda anche la Francia interrompe il campionato 2019/20 #coronavirus - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: finisce qui il campionato francese. Il PSG incoronato campione di Ligue 1 - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Stop alla Ligue 1: il PSG è campione di Francia ???? - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: UFFICIALE - Ligue 1 finita, il Psg è campione di Francia, furia Tolosa per la retrocessione - roma_magazine : RT @calciomercato_m: UFFICIALE - Ligue 1 finita, il Psg è campione di Francia, furia Tolosa per la retrocessione -