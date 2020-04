Lazio, senti Berisha: «Tornare? No, sto bene in Bundesliga» (Di giovedì 30 aprile 2020) Valon Berisha ha parlato a Express di non voler Tornare alla Lazio perchè si trova benissimo in Bundesliga. Le sue parole Valon Berisha non vuole Tornare alla Lazio e lo dice a chiare lettere a Express. Queste le parole del giocatore del Fortuna Dusseldorf. Lazio – «Ora sto bene qui con il Fortuna Dusseldorf, la squadra ha la giusta mentalità e il potenziale giusto. In più a Bundesliga è attraente. Abbiamo buone possibilità di rimanere in Bundesliga, siamo forti. Quando ricominceremo, dobbiamo dare subito il massimo. Ci aspettano nove finali, serve prepararsi al meglio. Giocare senza pubblico poi, sarà dura. I nostri tifosi ci spingono sempre in modo fantastico». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Ivan Gonzalez ancora a muso duro contro Sonia Pattarino : “Si è comportata malissimo mentre ero al ‘Gf Vip 4’!”. E fa una curiosa rivelazione sulla sua vita sentimentale

Fdi Lazio : ritorno a pratica religiosa va consentita

Lazio - Tare : "Ci sentiamo discriminati - bisogna finire il campionato per il bene del calcio italiano" (Di giovedì 30 aprile 2020) Valonha parlato a Express di non volerallaperchè si trova benissimo in. Le sue parole Valonnon vuoleallae lo dice a chiare lettere a Express. Queste le parole del giocatore del Fortuna Dusseldorf.– «Ora stoqui con il Fortuna Dusseldorf, la squadra ha la giusta mentalità e il potenziale giusto. In più aè attraente. Abbiamo buone possibilità di rimanere in, siamo forti. Quando ricominceremo, dobbiamo dare subito il massimo. Ci aspettano nove finali, serve prepararsi al meglio. Giocare senza pubblico poi, sarà dura. I nostri tifosi ci spingono sempre in modo fantastico». Leggi su Calcionews24.com

gumas75 : @scar15385 Senti, da quando alla Lazio hanno avuto un giocatore di colore che si chiamava Onazi, vale tutto... - tommasorodano : @SabrinSabry @fattoquotidiano sabrina leggi l'articolo, leggi i virgolettati dei rappresentanti della storica socie… - GianLuc31155329 : @mike_fusco 1/2 E poi uno chiede:' ma come sia stato possibile che Hitler e Mussolini abbiano contagiato con le lor… - Fantacalcio : Lazio, senti l'agente di Vasquez: 'No a Boca o River, pensiamo ancora in grande' - BombeDiVlad : Lazio, su Depay senti Aulas -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio senti Lazio, senti Berisha: «Tornare? No, sto bene in Bundesliga» Calcio News 24 Lazio, senti Berisha: «Tornare? No, sto bene in Bundesliga»

Valon Berisha ha parlato a Express di non voler tornare alla Lazio perchè si trova benissimo in Bundesliga. Le sue parole Valon Berisha non vuole tornare alla Lazio e lo dice a chiare lettere a Expres ...

Furia Immobile: "Assurdo, io e Dzeko a Villa Borghese: siamo discriminati"

ROMA - Si fa sentire anche Ciro Immobile sulla questione degli allenamenti. La Lazio è tutta allineata, non è andata giù la scelta del Governo di poter andare a correre nei parchi e in strada e non ne ...

Valon Berisha ha parlato a Express di non voler tornare alla Lazio perchè si trova benissimo in Bundesliga. Le sue parole Valon Berisha non vuole tornare alla Lazio e lo dice a chiare lettere a Expres ...ROMA - Si fa sentire anche Ciro Immobile sulla questione degli allenamenti. La Lazio è tutta allineata, non è andata giù la scelta del Governo di poter andare a correre nei parchi e in strada e non ne ...