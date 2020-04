Jole Santelli riapre la Calabria e inizia la fase 2 | i sindaci si ribellano e il Governo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Con il favore delle tenebre” scrivono in molti oggi sui social in, commentando quello che è successo ieri sera, quando intorno alle 22decideva che per la sua regione la2 dovevare. Con la sua ordinanza non invitava i commercianti a fare ordine per ripartire il 4 maggio ( andando già contro le indicazioni del) ma accelerava i tempi. La2 dellainfattidal 30 aprile. Con meno di 10 ore di anticipo sulle riaperture, la presidente della regione informava i suoi concittadini del grande cambiamento. Informava allo stesso tempo anche iche nulla sapevano di quello che sarebbe successo, tanto che molti di loro nella notte si sono dovuti riunire per fare il punto della situazione ed evitare che alle 7 del mattino davanti ai bar si formassero gruppi di gente che decideva di prendere il ...