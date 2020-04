Il Copasir chiede a Conte informazioni sulle piattaforme usate per comunicare con le task force (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Copasir ha chiesto al premier Giuseppe Conte informazioni sulla “tipologia e sulla sicurezza delle piattaforme utilizzate” per comunicare attraverso teleconferenza dalle task force istituite dal Governo sull’emergenza Coronavirus. Lo fa sapere il presidente del Copasir Raffaele Volpi.Inoltre è stato chiesto di sapere se ai singoli membri “sia stato richiesto di sottoscrivere specifici impegni di riservatezza”, visto che molti di loro “hanno rapporti organici di varia natura con soggetti terzi anche in Paesi stranieri”. Leggi su huffingtonpost Coronavirus - dopo le parole di Lagarde il Copasir chiede “vigilanza” : “Rischio speculazioni su asset strategici nazionali” (Di giovedì 30 aprile 2020) Ilha chiesto al premier Giuseppesulla “tipologia e sulla sicurezza delleutilizzate” perattraverso teleconferenza dalleforce istituite dal Governo sull’emergenza Coronavirus. Lo fa sapere il presidente delRaffaele Volpi.Inoltre è stato chiesto di sapere se ai singoli membri “sia stato richiesto di sottoscrivere specifici impegni di riservatezza”, visto che molti di loro “hanno rapporti organici di varia natura con soggetti terzi anche in Paesi stranieri”.

HuffPostItalia : Il Copasir chiede a Conte informazioni sulle piattaforme usate per comunicare con le task force - zazoomblog : Il Copasir chiede a Conte informazioni sulle piattaforme usate per comunicare con le task force - #Copasir #chiede… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Il Copasir chiede a Conte informazioni sulle piattaforme usate per comunicare con le task force - andrebellins : RT @HuffPostItalia: Il Copasir chiede a Conte informazioni sulle piattaforme usate per comunicare con le task force - runner_me_ : RT @HuffPostItalia: Il Copasir chiede a Conte informazioni sulle piattaforme usate per comunicare con le task force -