Grey’s Anatomy, la Vernoff fa una confessione sul ritorno di Izzie e Alex (Di giovedì 30 aprile 2020) Krista Vernoff sul ritorno di Alex ed Izzie in Grey’s Anatomy: “Mai dire mai” La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy è stata teatro, seppur offscreen, del ricongiungimento di una coppia storica del Medical Drama. Nel corso del sedicesimo episodio, Alex Karev ha infatti avvisato colleghi ed amici di esser diventato padre di due splendidi gemellini e di essersi trasferito nel Kansas insieme alla sua prima moglie: Izzie Stevens. A più di un mese da quel momento, la showrunner della serie è stata intercettata dai microfoni di DeadLine e interrogata sul possibile ritorno di Justin Chambers e Karherine Heigl così risposto: Quando ho lasciato la serie, tutti mi chiedevano se ci fosse la possibilità di un ritorno e io ho detto: “Mai dire mai”. Ora sono qui, quindi chi lo sa? Una risposta, quest’ultima, che ha ... Leggi su lanostratv E se Alex ed Izzie tornassero in Grey’s Anatomy? “Mai dire mai”

