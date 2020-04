“Gli dissi che il calzino bianco non andava bene, alla fine gliene comprai dodici”: Cannavaro sull’ex collega (Di giovedì 30 aprile 2020) Hanno formato una delle coppie di centrali più forti nella storia del calcio. Prima a Parma e poi alla Juventus, Fabio Cannavaro e Lilian Thuram sono stati due difensori eccezionali. Durante una delle consuete dirette Instagram in queste settimane di quarantena, Cannavaro ha svelato a Nesta un aneddoto risalente a più di vent’anni fa, quando militava con Thuram tra le fila gialloblu: “La prima settimana di Parma dissi a Lilian che in Italia il calzino bianco non andava bene, mi disse ok ma venne col calzino corto nero. Dopo 15 giorni andai a comprargli il pacco da dodici di calzini lunghi. Mi diceva che non non era abituato, visto che non dovevamo giocare. Ma io gli dissi basta, mettiti questi…”. Simone Barone, gli aneddoti sul Mondiale e sulla Juventus. I siparietti con Inzaghi, Camoranesi e Miss Italia L’uomo del giorno – Lilian ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 30 aprile 2020) Hanno formato una delle coppie di centrali più forti nella storia del calcio. Prima a Parma e poiJuventus, Fabio Cannavaro e Lilian Thuram sono stati due difensori eccezionali. Durante una delle consuete dirette Instagram in queste settimane di quarantena, Cannavaro ha svelato a Nesta un aneddoto risalente a più di vent’anni fa, quando militava con Thuram tra le fila gialloblu: “La prima settimana di Parmaa Lilian che in Italia ilnon, mi disse ok ma venne colcorto nero. Dopo 15 giorni andai a comprargli il pacco da dodici di calzini lunghi. Mi diceva che non non era abituato, visto che non dovevamo giocare. Ma io glibasta, mettiti questi…”. Simone Barone, gli aneddoti sul Mondiale e sulla Juventus. I siparietti con Inzaghi, Camoranesi e Miss Italia L’uomo del giorno – Lilian ...

forumJuventus : Marchisio: 'La Juve non accetterebbe uno scudetto a tavolino. Pogba? Gli dissi che doveva restare, spero torni. Dyb… - CalcioWeb : #Cannavaro racconta il primo regalo ad un collega ???? 'Gli dissi che in Italia il calzino bianco non andava bene, al… - FabbbioGiallo : 'sono tutti casi umani', dicono. Una volta un mio amico mi disse che prima o poi litigava con tutti. Gli dissi che… - tom141277 : RT @forumJuventus: Marchisio: 'La Juve non accetterebbe uno scudetto a tavolino. Pogba? Gli dissi che doveva restare, spero torni. Dybala è… - blehtle : Lui disse 'mi piacerebbe molto' ... Io gli dissi 'guarda che non è bello, la gente si ammala così' Lui disse 'beh devo andare a dormire' -

Ultime Notizie dalla rete : “Gli dissi Operazione "Mammasantissima", Di Bernardo: in mano alla ‘ndrangheta 28 logge massoniche su 32 Calabria News