Essere tradita con la tua ex mi spezzerà il cuore | due volte

(Di giovedì 30 aprile 2020) Un tradimento non è mai una cosa che si può perdonare a cuor leggero perché sappiamo bene che il nostro partner, indipendentemente dalle motivazioni che può darci, ha fatto una scelta egoistica e distruttiva. Il resto sono solo scuse: che si tratti di noia o di poca intimità o ancora di un periodo particolarmente complicato, quello che è certo è che con un tradimento la relazione è compromessa, per sempre. Perché chi tradisce non compie solo un gesto egoistico nei nostri confronti e verso quell’amore che giurava di provare, ma ci lascia un segno, nele nell’anima che probabilmente conserveremo per tutta la vita. E c’è forse qualcosa di peggio del tradimento? Sì,traditi con la ex. Diciamolo pure ad alta voce, il fantasma delle ex, soprattutto se si tratta di persone che hanno ...