Concessionarie auto | si riapre il 4 maggio ma con diverse novità Ecco quali

(Di giovedì 30 aprile 2020) Dopo due mesi di lockdown, drammatici per il mercato, anche l’prova a ripartire. E lo fa col beneficio d’inventario sulla riapertura dei concessionari. L’ultimo Dpcm del 26 aprile, quello che detta le regole della cosiddetta Fase 2, in teoriarizza la riapertura delle attività che rientrano nel codice ATECO 45, ovvero quelle di “commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione diveicoli e motocicli”. Dealer e officine, per l’appunto. Si torna alla normalità, dunque? Non proprio. Magari il 4si riapriranno i battenti per davvero, e sarebbe ora aggiungiamo, ma non v’è dubbio che la procedura d’acquisto assomiglierà tanto a un percorso a ostacoli. Innanzitutto, c’è da tenere presente che l’ultimo decreto del premier Conte nonrizza la libera circolazione. Per ...