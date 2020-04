Commercianti, ristoratori e parrucchieri in piazza da Nord a Sud. Consegnate le chiavi delle attività ai sindaci: ‘Così non si riparte’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus, Commercianti, ristoratori, parrucchieri, negozianti e baristi manifestano contro la fase 2. Consegnate le chiavi delle attività ai sindaci. La fase 2 dell’emergenza coronavirus inizia all’insegna delle tensioni politiche e soprattutto sociali. Le categorie di persone escluse dalla prima ondata di aperture, e che dovranno aspettare la fine di maggio per riaprire i battenti, hanno manifestato il proprio dissenso in piazza, consegnando le chiavi delle proprie attività ai sindaci. E non è tutto. A manifestare c’erano anche Commercianti contrari alle norme indicate dal governo per le riaperture. Coronavirus, Commercianti in piazza, manifestano contro la fase 2 consegnando le chiavi delle attività ai sindaci A Milano sono scesi in piazza estetisti, parrucchieri, ma anche ristoratori e gestori di locali. Nessuno di questi ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus,, negozianti e baristi manifestano contro la fase 2.ledelle attività ai sindaci. La fase 2 dell’emergenza coronavirus inizia all’insegna delle tensioni politiche e soprattutto sociali. Le categorie di persone escluse dalla prima ondata di aperture, e che dovranno aspettare la fine di maggio per riaprire i battenti, hanno manifestato il proprio dissenso in, consegnando ledelle proprie attività ai sindaci. E non è tutto. A manifestare c’erano anchecontrari alle norme indicate dal governo per le riaperture. Coronavirus,in, manifestano contro la fase 2 consegnando ledelle attività ai sindaci A Milano sono scesi inestetisti,, ma anchee gestori di locali. Nessuno di questi ...

