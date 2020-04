Checco Zalone come Modugno: il nuovo video con Virginia Raffaele ‘spazza via’ la retorica dell'”andrà tutto bene” con un (vero) sorriso (Di giovedì 30 aprile 2020) Il grottesco intellettuale accavallò le gambe, prese un libro qualsiasi dalla sua collezione e, alzando gli occhi per guardare la moglie, disse con ghigno deformante: “Ah, è uscito un nuovo video di Zalone“. La moglie, capendo in quel preciso momento, come un’illuminazione, che il marito non capiva un accidente di niente, finse di andare in cucina. Invece varcò il portone di ingresso per non tornare mai più. Sì, perché che esista ancora qualcuno capace di non capire la sublime e intelligente ironia di Checco Zalone pare quasi impossibile. In un mare magnum di canzoni e slogan pubblicate con l’olezzo ormai stantio della retorica dell’“andrà tutto bene”, Zalone mette su Youtube un video, un brano, “L’immunità di gregge” che si mangia ogni tentativo sonoro e ogni azzardato ... Leggi su ilfattoquotidiano “Sei unico”. Fenomeno Checco Zalone : pubblica questo video sui social e i suoi fan impazziscono

Checco Zalone - Immunità di gregge - la canzone sulla quarantena

Checco Zalone come Domenico Modugno : “Arriverà l’immunità di gregge” (Di giovedì 30 aprile 2020) Il grottesco intellettuale accavallò le gambe, prese un libro qualsiasi dalla sua collezione e, alzando gli occhi per guardare la moglie, disse con ghigno deformante: “Ah, è uscito undi“. La moglie, capendo in quel preciso momento,un’illuminazione, che il marito non capiva un accidente di niente, finse di andare in cucina. Invece varcò il portone di ingresso per non tornare mai più. Sì, perché che esista ancora qualcuno capace di non capire la sublime e intelligente ironia dipare quasi impossibile. In un mare magnum di canzoni e slogan pubblicate con l’olezzo ormai stantio della retorica dell’“andrà tutto bene”,mette su Youtube un, un brano, “L’immunità di gregge” che si mangia ogni tentativo sonoro e ogni azzardato ...

Fiorello : Come al solito Capolavoro di?? Checco Zalone - L'immunità di gregge - radiodeejay : Ecco #Limmunitadigregge di #CheccoZalone “Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bis… - Corriere : Checco Zalone come Modugno: canta «Arriverà l’immunità di gregge» con Virginia Raffaele - manulamanuz57 : RT @repubblica: Zalone nei panni di Modugno: 'Arriverà l'immunità di gregge' - AndiMusta : RT @Corriere: Checco Zalone come Modugno: canta «Arriverà l’immunità di gregge» con Virginia Raffaele -