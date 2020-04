Aci Napoli | dal 4 maggio uffici aperti al pubblico

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 aprile 2020) Nel pieno rispetto delle norme vigenti per l’emergenza Coronavirus, glidell’Automobile Club, in Piazzale V. Tecchio n. 49/d (Fuorigrotta), riapriranno aldal prossimo 4, fornendo tutti i servizi istituzionali dell’Ente: assistenza automobilistica, assicurazione, associazionismo, rinnovi patente, versamenti con sistema Pago PA, riscossione ed assistenza tasse automobilistiche. Informazioni possono essere richieste telefonicamente al numero verde dell’ACI 800.18.34.34, istituito appositamente per l’emergenza Covid-19, ed al numero dell’Automobile Club081.725.38.11. Sempre attiva, infine, resta la Centrale Operativa dell’Aci, facente capo al numero verde 803.116, per la richiesta del soccorso e dell’assistenza stradale, nonche’ dei servizi previsti dalle Tessere Aci, ivi compresa l’assistenza ...