V-Rally 4 e Sensible World of Soccer tra i Games with Gold di maggio

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Coloro che speravano in una line-up molto solida per ididovranno ridimensionare le proprie aspettative; Microsoft ha svelato i suoi prossimi titoli, che saranno V-4, Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr,ofe Overlord.V-4 sarà disponibile per il download dal primofino al 31ofsarà disponibile per il download dal primoal 15. In questo caso si tratta di un remake dei precedenti giochiof, con gioco online e classifiche per un'esperienza più moderna.Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr sarà disponibile per il download dal 16al 15 giugno. Mentre Overlord dal 16al 31. Leggi altro...

