Tommasi: «Non troviamo un senso alle scelte del Governo» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione italiana calciatori, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione italiana calciatori, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulle scelte del Governo: «Non troviamo un senso alle scelte del Governo. Non sto parlando della ripresa della stagione appesa a tante incognite ma della possibilità per i giocatori di allenarsi individualmente in strutture dove sono controllati». STOP – «Pesa tanto, ma c’è da dire che più dell’80% delle squadre ha tenuto i giocatori sotto controllo facendo fare loro attività in casa seguendo le tabelle e le indicazioni dei preparatori. Però una cosa è allenarsi in spazi ristretti, su terreni duri, e ... Leggi su calcionews24 Spadafora chiama Tommasi : «Su allenamenti non c’era altra scelta»

Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione italiana calciatori, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulle scelte del Governo: «Non troviamo un senso alle scelte del Governo. Non sto parlando della ripresa della stagione appesa a tante incognite ma della possibilità per i giocatori di allenarsi individualmente in strutture dove sono controllati». STOP – «Pesa tanto, ma c'è da dire che più dell'80% delle squadre ha tenuto i giocatori sotto controllo facendo fare loro attività in casa seguendo le tabelle e le indicazioni dei preparatori. Però una cosa è allenarsi in spazi ristretti, su terreni duri, e ...

