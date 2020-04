Previsioni Meteo Toscana: venerdì 1 Maggio nubi e locali piogge (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso in mattinata sulle zone settentrionali, fino a molto nuvoloso sulle zone più interne e a ridosso dei rilievi dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci; generalmente poco nuvoloso al sud. Maggiore variabilità nel pomeriggio con parziali schiarite, anche ampie lungo la costa, e residui addensamenti nell’interno associati a brevi e isolati rovesci. Venti: moderati di Libeccio, fino a forti dal pomeriggio lungo la costa centro settentrionale, crinali appenninici e sui versanti emiliano-romagnoli. Mari: molto mossi a nord di Capraia, fino a mossi altrove. Temperature: stazionarie o in locale aumento. Domani generalmente nuvoloso sulle zone ... Leggi su meteoweb.eu Le previsioni meteo di giovedì 30 aprile

