Per far sopravvivere le imprese il fattore tempo è fondamentale (Di mercoledì 29 aprile 2020) Le imprese italiane, soprattutto quelle piccole, sono strette in una morsa da cui, nonostante le continue promesse del governo, non riescono a uscire. Nei mesi della pandemia non lavorano, non consegnano, non fatturano, non incassano.Fabbriche ferme, laboratori artigiani chiusi, servizi bloccati, dai ristoranti ai bar, dagli alberghi ai centri sportivi a tante altre attività commerciali. Chiusi i teatri e i cinema. Chiuse gran parte delle librerie. Per tutti, c'è una diffusa, crescente paura: non avere più il fiato per ricominciare, quando il lockdown finalmente sarà attenuato o finirà.Servono soldi, liquidità immediata, per continuare a vivere. Se non un helicopter money, una distribuzione immediata di denaro per tutti, come se cadesse da un elicottero, come se piovesse dal cielo, almeno una rapida rete di finanziamento per non fare ...

"Ora mi reinvento in tv. Parlo di lirica ai giovani per farli appassionare" - (Di mercoledì 29 aprile 2020)

Un piano da 200 milioni per salvare l’ecosistema delle startup. È questo il progetto allo studio del governo, con un pacchetto di misure mirate (in corso di definizione) per cercare di evitare il coll ...

Ripartono quattrocento aziende tessili Biffoni: «Parchi a numero chiuso»

Il sindaco fa il punto sulla Fase 2: «Andrà contingentato l’accesso ai giardini, sulla scuola noi pronti a fare la nostra parte» prato Incassata la riapertura delle aziende tessili votate alle esporta ...

