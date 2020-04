Google ha deciso di abbandonare anche questa sua applicazione (Di mercoledì 29 aprile 2020) A distanza di qualche mese da quando Google ha iniziato a testare l'app Shoelace, l'avventura di questo servizio pare essere già finita L'articolo Google ha deciso di abbandonare anche questa sua applicazione proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid Google ha deciso di abbandonare questa sua app sperimentale

Google ha deciso di fare a meno dei Pesci d’Aprile quest’anno (Di mercoledì 29 aprile 2020) A distanza di qualche mese da quandoha iniziato a testare l'app Shoelace, l'avventura di questo servizio pare essere già finita L'articolohadisuaproviene da TuttoAndroid.

raistolo : Stamattina non avevano ancora deciso il modello dei dati, che sarebbe stato deciso implementandola. Stasera scopria… - gavinjones10 : @ginosa15 Sì, sulle scuole è un pochino più “coraggiosa”. Ma frequenza elementari sarà facoltativa, e per le altre… - feltrin_DdD : RT @drsilenzi: #BreakingNews: oggi il @NHSuk ha deciso ufficialmente di optare per il modello centralizzato, rifiutando il percorso di rila… - Idl3 : RT @raistolo: Stamattina non avevano ancora deciso il modello dei dati, che sarebbe stato deciso implementandola. Stasera scopriamo che sta… - StefanoGSuriano : RT @raistolo: Stamattina non avevano ancora deciso il modello dei dati, che sarebbe stato deciso implementandola. Stasera scopriamo che sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Google deciso Google Meet: videochiamate gratis per tutti Lega Nerd Canale 5, cambi in vista sulla rete: stop a ‘Beautiful’ e ‘Una Vita’

Canale 5, cambi in vista sulla rete Mediaset: prossimamente stop a ‘Beautiful’ e ‘Una Vita’, cosa invece andrà in onda nella fascia pre pomeridiana Canale 5, cambi in vista sulla rete: stop a ‘Beautif ...

Sulle app contro il virus è Francia e Regno Unito vs Apple e Google

Milano. Nel mondo alla rovescia del Coronavirus, c’è l’Europa (o meglio, alcuni paesi dell’Europa) che vorrebbe che le compagnie della Silicon Valley fossero meno rispettose della privacy. E sempre in ...

Canale 5, cambi in vista sulla rete Mediaset: prossimamente stop a ‘Beautiful’ e ‘Una Vita’, cosa invece andrà in onda nella fascia pre pomeridiana Canale 5, cambi in vista sulla rete: stop a ‘Beautif ...Milano. Nel mondo alla rovescia del Coronavirus, c’è l’Europa (o meglio, alcuni paesi dell’Europa) che vorrebbe che le compagnie della Silicon Valley fossero meno rispettose della privacy. E sempre in ...