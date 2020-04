Dai balconi alla piazza | Fateci riaprire Dal Veneto parte la protesta dei negozianti

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Sono quarant’anni che Onorina Gasparotto alza la saracinesca del suo negozio di oggetti per la casa e articoli da regalo. Breganze, poco più di ottomila anime in provincia di Treviso. Onorina ha chiuso prima di tutti, il 7 marzo, precedendo di cinque giorni l’inizio del lockdown. E quella saracinesca non l’ha tirata più su. Le chiavi dell’attività le ha portate con sé martedì sera, inMazzini. Sventolate in segno dicontro il governo insieme a quelle di altri 72 commercianti. Chiedono diprima possibile, chiedono soldi a fondi perduto. Non bonus o prestiti. Soldi freschi. Subito perché è già tardi. Il malessere della crisi economica indotta dal virus è arrivato nelle piazze. Non le folle a cui l’Italia era abituata in tempi disenza il Covid, ma non per questo ...