Coronavirus in Europa: in Belgio la pressione sugli ospedali continua a diminuire, migliaia di guariti in Spagna e Germania [DATI] (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Spagna ha registrato 325 decessi provocati dal Coronavirus nelle ultime 24 ore, circa l’8% in più rispetto ai 310 del giorno precedente, per un totale di 24.275: lo ha reso noto oggi il Ministero della Sanità del Paese, secondo quanto riporta El Pais. Le persone guarite sono state 6.399, pari al livello più alto dall’inizio della crisi. “Siamo in una situazione economica e sociale gravissima“, ha commentato questa mattina il premier Pedro Sanchez. In Belgio si conferma la stabilizzazione dell’epidemia, dopo che ieri sono stati registrati 524 nuovi positivi al Covid-19 e 170 decessi, secondo i dati appena pubblicati dal Ministero della Sanità e dal Centro di crisi. Il numero complessivo di casi è salito a 47.859, mentre i decessi legati all’epidemia hanno raggiunto quota 7.501 tra confermati e sospetti. La ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - fase2 : perfino Prodi critica governo e Europa

Coronavirus - Papa : “preghiamo per l’Europa - andare avanti come fratelli”

Coronavirus - Papa : “preghiamo per l’Europa - andare avanti come fratelli” (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Spagna ha registrato 325 decessi provocati dalnelle ultime 24 ore, circa l’8% in più rispetto ai 310 del giorno precedente, per un totale di 24.275: lo ha reso noto oggi il Ministero della Sanità del Paese, secondo quanto riporta El Pais. Le persone guarite sono state 6.399, pari al livello più alto dall’inizio della crisi. “Siamo in una situazione economica e sociale gravissima“, ha commentato questa mattina il premier Pedro Sanchez. Insi conferma la stabilizzazione dell’epidemia, dopo che ieri sono stati registrati 524 nuovi positivi al Covid-19 e 170 decessi, secondo i dati appena pubblicati dal Ministero della Sanità e dal Centro di crisi. Il numero complessivo di casi è salito a 47.859, mentre i decessi legati all’epidemia hanno raggiunto quota 7.501 tra confermati e sospetti. La ...

Rvaticanaitalia : Il #papa a Santa Marta: “Oggi è Santa Caterina da Siena, Dottore della Chiesa, Patrona d’Europa. Preghiamo per l’Eu… - M5S_Europa : Il contributo del settore turistico all'economia ammonta a circa l’11% del #Pil dell’#UE. Questo settore però conti… - MatteoRichetti : Mentre @emmabonino fa una lezione al Governo su come rapportarsi con l’Europa un senatore grillino si alza e urla “… - Ballebelle1 : RT @Marco_dreams: Coronavirus, Salv1ni: 'Europa chieda i danni a Pechino'. L’ho già sentita questa... non ricordo dove. Ah sì, in quel pae… - paolominervino : RT @LaNotiziaTweet: I fatti danno ragione a #Conte. Nuovo boom di contagi in mezza Europa. Ignorata la lezione italiana. Ritorna l’incubo #… -