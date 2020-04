Coronavirus | capigruppo Camera | ‘con tribune 509 posti in aula’**

zazoomblog : Coronavirus: capigruppo ‘mercoledì informativa Provenzano giovedì Franceschini’ - #Coronavirus: #capigruppo #‘merc… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus capigruppo

La Lega va all'attacco del governo sulla Fase 2 e annuncia: "Restiamo a oltranza in Parlamento, finché non ci saranno risposte per tutti i cittadini. Rimarremo finché il governo non darà risposte chia ...Aveva cominciato il centrodestra, pronto a chiedere al governo di non procedere nel corso dell'emergenza coronavirus a colpi di decreti del presidente del consiglio dei ministri abbreviati in Dpcm. E ...