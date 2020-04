Coronavirus | 323 morti e 2 086 casi in più Prosegue il calo dei positivi e dei

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 104.657 • Deceduti: 27.682 (+323, +1,2%) • Dimessi/Gu… - TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del bollettino giornalieri della #ProtezioneCIvile: Casi totali: 203.591 (+2.086) Casi p… - Adnkronos : ++#Coronavirus, altri 323 morti in #Italia. Malati ancora in calo++ - Miti_Vigliero : Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: i nuovi contagi sempre sopra quota duemila, crescono quelli in… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia in calo i malati, 548 meno di ieri, 323 vittime in un giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 323

La Protezione Civile ha diramato i numeri ufficiali relativi all'epidemia di COVID-19 in Italia in data 29 aprile 2020. Puntuale come sempre è arrivato il bollettino giornaliero da parte della Protezi ...Rome, April 29 - The Civil Protection Department said Wednesday that 104,657 people are currently infected with the coronavirus in Italy, 548 fewer than Tuesday. That compares to Tuesday's daily drop ...