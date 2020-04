«Chi va dai “congiunti” non dovrà indicare il nome»

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Nel governo è in atto una riflessione sul modulo autocertificazione anche se ai tre motivi per gli spostamenti si aggiungerà quello dei “congiunti” – che secondo una curiosa interpretazione del governo è una categoria che comprende anche gli “affetti stabili” – e questo potrebbe portare ad alcuni cambiamenti in vista del 4 maggio, data che inaugurerà la fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. Spiegano oggi Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera che chi va a visitare i «congiunti» non dovràle loro generalità: Il governo dovrà chiarire nelle prossime ore chi sono i «congiunti» ai quali si può andare a fare visita. Secondo la legge si tratta infatti di genitori, figli, nonni, nipoti e cugini. Le proteste per ...