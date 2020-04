Castellacci | “Prudenza del Governo eccessiva Ma lo sapete quanto è grande un campo di

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Nei suoi interventi delle scorse settimane aveva sempre seguito la linea della prudenza. Quella stessa prudenza che ritiene adesso. L’ex responsabile sanitario della Nazionale e presidente dell’associazione medici di calcio, Enrico, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. “La prudenza delè stata un po’: non capisco come non si possano fare degli allenamenti individuali in undi calcio che venga frazionato. Avete presenteundi calcio? Se uno lo fraziona, con tempi diversi, e con uno dello staff per ogni giocatore, accadrebbe la stessa cosa che se uno si allenasse in un parco o in un giardino. Questa cosa mi ha lasciato interdetto. Da un punto di vista generale, io non posso pensare che un giocatore professionista non si alleni più, nel senso che possa passare ...