Attenzione che Salvini adesso non vuole più scendere in piazza ma occupare il Parlamento (Di mercoledì 29 aprile 2020) Era tanto tempo fa, addirittura il 27 aprile (oggi è 29), e Matteo Salvini annunciava la rivolta contro la quarantena: “Molti di voi mi dicono ‘organizzaci, Matteo’: raccogliamo le idee in questi giorni e il primo maggio lanciamo un piano per la ricostruzione nazionale e se sarà necessario perché non vi ascoltano ci faremo vedere e sentire compostamente e dignitosamente, distanti con guanti e mascherine, fuori dagli schermi e dai social. E’ un mese e mezzo che ci tengono a discutere su un telefonino, torniamo nelle nostre strade e nelle nostre piazze. C’è di mezzo il futuro dei nostri figli. La libertà non ha prezzo, non la puoi tener chiusa mentre mezza Europa sta riaprendo”. Ora, che andare in piazza con la mascherina rischiasse di rappresentare una violazione del decreto Salvini è solo un dettaglio ... Leggi su nextquotidiano L'accusa del leader del Family Day : "Riaprite i parchi - ai cani più attenzione che ai bambini"

Pompei - ‘scarsa attenzione sulla casa di Efebo’. La Corte dei Conti Ue bacchetta il parco

Attenzione a questo ransomware che si spaccia per un’applicazione Android (Di mercoledì 29 aprile 2020) Era tanto tempo fa, addirittura il 27 aprile (oggi è 29), e Matteoannunciava la rivolta contro la quarantena: “Molti di voi mi dicono ‘organizzaci, Matteo’: raccogliamo le idee in questi giorni e il primo maggio lanciamo un piano per la ricostruzione nazionale e se sarà necessario perché non vi ascoltano ci faremo vedere e sentire compostamente e dignitosamente, distanti con guanti e mascherine, fuori dagli schermi e dai social. E’ un mese e mezzo che ci tengono a discutere su un telefonino, torniamo nelle nostre strade e nelle nostre piazze. C’è di mezzo il futuro dei nostri figli. La libertà non ha prezzo, non la puoi tener chiusa mentre mezza Europa sta riaprendo”. Ora, che andare incon la mascherina rischiasse di rappresentare una violazione del decretoè solo un dettaglio ...

emergenzavvf : Interventi particolari ai tempi del #COVID19. La nostra casistica è ampia, ma un dito incastrato nel manico di una… - virginiaraggi : A Roma la catena della solidarietà è ogni giorno più forte. Tra le donazioni abbiamo ricevuto pacchi con pannolini,… - c_appendino : ?? #Torino: lavori in corso Anche i cantieri di Smat sono operativi, con la necessaria attenzione alle nuove misure… - granlombard : Dobbiamo mettere da parte l'anti-meridionalismo, ragazzi: i terry non sono inferiori, semplicemente appartengono ad… - Noovyis : (Attenzione che Salvini adesso non vuole più scendere in piazza ma occupare il Parlamento) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione che L'accusa del leader del Family Day: "Riaprite i parchi, ai cani più attenzione che ai bambini" Il Tempo Le raccolte di firme per l’ospedale non sono inutili

ci fossero più cittadini come lei la città sarebbe migliore..” a testimonianza che ho sempre cercato il dialogo, la partecipazione senza mai trascendere in estremismi, volgarità o strumentalizzazioni.

Ristorazione, nel Lazio si rischia il tracollo: il settore è allo stremo

La clamorosa protesta del ristoratore Giampiero Pigliacelli a Frosinone ha richiamato immediatamente l'attenzione di Confcommercio Lazio, che con il suo direttore Salvatore Di Cecca lancia un forte me ...

ci fossero più cittadini come lei la città sarebbe migliore..” a testimonianza che ho sempre cercato il dialogo, la partecipazione senza mai trascendere in estremismi, volgarità o strumentalizzazioni.La clamorosa protesta del ristoratore Giampiero Pigliacelli a Frosinone ha richiamato immediatamente l'attenzione di Confcommercio Lazio, che con il suo direttore Salvatore Di Cecca lancia un forte me ...