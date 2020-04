Uomini e Donne Cambierà Nuovamente | Ecco Le Novità del Programma!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 28 aprile 2020) I fan dinon hanno gradito per niente il nuovo format del Dating Show di Mari De Filippi. A causa anche dei bassi ascolti verranno registrate delle nuovissime puntate, in studio.a partire da quando e tutte le novità su Trono Classico e Trono Over! Dopo un periodo di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria,è tornato con una versione completamente trasformata. Ad essere protagoniste sono state solo Gemma Galgani e Giovanna Abate, le quali hanno incontrato nuovi corteggiatori attraverso il meccanismo delle chat e delle e-mail. Il tutto, dunque, per evitare contatti diretti a causa del coronavirus. Ora, però, con l’allentamento delle misure, avremo la possibilità di tornare a vederecome lo conoscevamo.: Gemma conoscerà dal vivo OcchiBlu, Pantera e Cuore di Poeta! Secondo ...