Ultime Notizie Roma del 28-04-2020 ore 17 | 10

(Di martedì 28 aprile 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalle redazioni in studio Ferrigno non si paga il dibattito sulla fase 2 sulle riaperture con le regioni del nord che chiedono cautela sulla ripartenza il virus c’è ovunque non è soltanto in Lombardia Quindi bisogna andare cauti Mi dici il governatore fontana che arriva a ipotizzare che per eventuali nuove zone rosse la decisione Vado affidata alle regioni Piemonte anche il governatore Cirio invita alla cautela Chi sbaglia si assumerà la responsabilità dell’ aggravamento condizioni sanitarie del proprio territorio Avverti il ministro boccia il nuovo monito di Papa Francesco in questo tempo nei quali si incomincia ad avere disposizioni dice per uscire dalla quarantena preghiamo il Signore Perché Dio al suo popolo la tutina la Grazia della prudenza del ...