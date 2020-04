Tfa Sostegno 2020, esercitati con i quiz delle precedenti prove (Di martedì 28 aprile 2020) A seguito dell’emergenza Coronavirus sono state riviste le date della prova preliminare per l’accesso ai corsi di specializzazione Tfa Sostegno 2020. C’era incertezza sulla possibilità di effettuare il primo step della selezione. A questo proposito è intervenuto il Decreto 28 Aprile che ha fissato le prove a fine settembre mentre i corsi termineranno il 16 Luglio 2021. In questo periodo è utile continuare a studiare e ad esercitarsi costantemente. Abbiamo raccolto alcuni quiz in PDF dei precedenti cicli, disponibili per il download. Tfa: come pagare, nuove scadenze bandi Università Tfa Sostegno 2020: il test preliminare A settembre si terrà il test preliminare, con la seguente suddivisione per ordine e grado di scuola: 22 settembre 2020 per l’infanzia; 24 settembre 2020 per laprimaria; 29 settembre 2020 per la ... Leggi su leggioggi Tfa Sostegno 2020 - prova preliminare rinviata a settembre : le nuove date

