Stato d' emergenza goliardica

CarloCalenda : Avrei parlato dei tamponi, del tracciamento, di come far ripartire la scuola etc. Perché ancora una volta il peso è… - NicolaPorro : A 3?? mesi dalla dichiarazione dello stato di #emergenza nazionale e a 2?? dal #lockdown, è ora che il #governo ci… - virginiaraggi : In questi giorni è stato pubblicato un interessante saggio del centro studi internazionale @GI_TOC su come la mafia… - frafilippi_ : RT @GiuseppePortos: Per chi ancora avesse dubbi in proposito, la Pres. della @CorteCost Marta #Cartabia sull'emergenza del diritto: «La nos… - upi_parma : E-Africa Business Lab - L'Africa a portata di click: incontri in webinar - 20 maggio - 25 giugno 2020: Il Progetto,… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato emergenza Thailandia, stato emergenza fino al 31/5 Agenzia ANSA Covid, la “fase 2” della sanità: liberare il “Parini” e riorganizzare il sistema

L'esigenza è quella di liberare l'ospedale dai pazienti Covid a bassa intensità di cura, tentando di convincere l'Isav di Saint-Pierre. Intanto ad Aosta ...

VIDEO Mattarella: «Le scuole riapriranno quando il pericolo sarà stato eliminato»

ROMA (27 aprile 2020) - "Care ragazze, cari ragazzi, mi rivolgo a voi in una circostanza che nessuno avrebbe immaginato. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha sconvolto, in poche settimane, le n ...

L'esigenza è quella di liberare l'ospedale dai pazienti Covid a bassa intensità di cura, tentando di convincere l'Isav di Saint-Pierre. Intanto ad Aosta ...ROMA (27 aprile 2020) - "Care ragazze, cari ragazzi, mi rivolgo a voi in una circostanza che nessuno avrebbe immaginato. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha sconvolto, in poche settimane, le n ...