PS5 riceverà presto interessanti novità sui videogiochi next-gen

(Di martedì 28 aprile 2020) Ormai conosciamo le specifiche tecniche e il nuovo DualSense di PS5, ma ancora non sappiamo quale aspetto avrà la console e non abbiamo ricevuto troppe informazioni riguardo ai giochi in arrivo sulla-gen di Sony.Tuttavia, sembra che la situazione sia destinata a cambiare molto. Su Twitter, l'insider Tidux ha condiviso un teaser per il prossimo numero di Official PlayStation Magazine che anticipa l'arrivo dinovità su PS5.Nel teaser si legge chiaramente "PS5 sta arrivando", mentre più in basso la rivista afferma che "la-gen inizierà con il prossimo numero" con un focus sui "giochi in arrivo e su come li giocheremo".Leggi altro...