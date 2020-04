Negoziati Brexit: Londra e UE in un vicolo cieco (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – E’ tutta in salita la strada del negoziato tra Unione europea e Londra, che non riesce a uscire dallo stallo a causa delle tante divergenze oltre che della crisi legata al coronavirus. Lo riferiscono fonti di Bruxelles. Sospese con l’inizio dell’epidemia, le complesse trattative tra UE e Governo del Primo Ministro Boris Johnson (che per un periodo è stato messo ko proprio dal virus) sono riprese la scorsa settimana, ma hanno sin da subito incontrato più di un intoppo. “Ci sono molti dettagli tecnici minori su cui potremmo trovare una soluzione. Ma per quanto riguarda gli obiettivi fondamentali che entrambe le parti stanno cercando di raggiungere le differenze sono enormi. La situazione non potrà evolversi in mancanza di una spinta politica. Al momento è ciò che manca”, riferiscono le fonti. Proprio ... Leggi su quifinanza Brexit - Downing Street : “Negoziati non si fermano malgrado virus”

I negoziati su Brexit previsti per domani sono stati annullati a causa dell’epidemia da coronavirus

La prossima battaglia dei negoziati sulla Brexit : i marmi del Partenone (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – E’ tutta in salita la strada del negoziato tra Unione europea e, che non riesce a uscire dallo stallo a causa delle tante divergenze oltre che della crisi legata al coronavirus. Lo riferiscono fonti di Bruxelles. Sospese con l’inizio dell’epidemia, le complesse trattative tra UE e Governo del Primo Ministro Boris Johnson (che per un periodo è stato messo ko proprio dal virus) sono riprese la scorsa settimana, ma hanno sin da subito incontrato più di un intoppo. “Ci sono molti dettagli tecnici minori su cui potremmo trovare una soluzione. Ma per quanto riguarda gli obiettivi fondamentali che entrambe le parti stanno cercando di raggiungere le differenze sono enormi. La situazione non potrà evolversi in mancanza di una spinta politica. Al momento è ciò che manca”, riferiscono le fonti. Proprio ...

Ca_Lato : RT @reuters_italia: Ue vede nuovi negoziati Brexit 'in una impasse' - fonti - oilforbook : Brexit non è in quarantena e altre notizie interessanti di oggi - bnotizie : Brexit, scintille Ue-UK su negoziati e periodo transizione - We Wealth - PopescuCo : Ue vede nuovi negoziati Brexit 'in una impasse' - fonti - reuters_italia : Ue vede nuovi negoziati Brexit 'in una impasse' - fonti -