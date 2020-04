Messina | i familiari la sequestrano | non segue le regole Islam

(Di martedì 28 aprile 2020) Ancora una brutta notizia per quanto riguarda il mondo: alaperché non vuole indossare il velo e sposarsi con uno sconosciuto Brutte notizie a. Come svelato dall’Ansa la polizia di Sant’Agata di Militello ha eseguito la misura cautelare dell’allontanamento da casa e del divieto di avvicinamento alla persona … L'articolo, ila: nonleè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GDS_it : Rifiuta di seguire le regole dell'#Islam e familiari la sequestrano: il caso a #SantAgata -

Ultime Notizie dalla rete : Messina familiari

ViaggiNews.com

Ancora una brutta notizia per quanto riguarda il mondo Islam: a Messina i familiari la sequestrano perché non vuole indossare il velo e sposarsi con uno sconosciuto Brutte notizie a Messina. Come sve ...Troppo vicina alle usanze occidentali. Questa sarebbe la "colpa" di una donna di Sant'Agata di Militello maltrattata e vessata costantemente dalla madre e dal fratello. Per loro è scattato l’allontana ...