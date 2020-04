Messe senza fedeli Manca l’equilibrio

(Di martedì 28 aprile 2020) Quel «no» è un pasticcio, da molti punti di vista. Ed è anche un rischio, cioè che si apra a 400 anni da Galileo, costretto all’abiura sul metodo scientifico e riabilitato da Giovanni Paolo II nel 1992, un nuovo scontro tra fede e scienza. Sul divieto di tornare a Messa va in scena lo scontro scienziati-Chiesa. Ma si doveva proprio arrivare a tanto? Perché non si è riusciti a concordare pazientemente con indispensabile cautela e gradualità un ritorno pur lento alla normalità delle attività pastorali della Chiesa italiana e degli altri culti? Assistiamo al contrappunto di rigidità: da una parte il Comitato tecnico scientifico e il governo che non vuole sentire ragioni, dall’altra la Conferenza episcopale italiana che denuncia la violazione della Costituzione (art.7) sulla libertà di culto e alza ...

ADF e Federfarma Servizi si rivolgono al commissario Arcuri e al Governo per denunciare come le misure messe in campo “penalizzano irragionevolmente i distributori farmaceutici che hanno investito ing ...Nel frattempo il premier Conte dice: "E' presto per la normalità" DIRETTA VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 17 commenti Stampa PALERMO - “E' presto per la normalità”, ha ribadito ieri il premier Giu ...