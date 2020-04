Ma si può fare o no? Fase 2, un altro dubbio sui divieti dal 4 maggio (Di martedì 28 aprile 2020) A partire da lunedì 4 maggio entrerà in vigore il nuovo decreto, quello che dà la possibilità di vedere parenti (purché con la mascherina e senza organizzare party). Sono tanti i punti contenuti nel decreto e si parla anche delle seconde case. Ci si potrà andare? La ministra dei Trasporti Paola De Micheli chiarisce che sarà vietato trasferirsi nelle seconde case. Eppure c’è qualcosa che non torna. Un altro punto spinoso dopo quello dei “congiunti”. Perché il punto delle seconde case è spinoso? Perché, mentre nel decreto che sarà in vigore fino a domenica si fa riferimento alle seconde case e si vieta espressamente di raggiungerle, nel nuovo non viene vietato espressamente. Tra l’altro l’ordinanza in proposito emanata dal ministro della Salute Speranza è scaduta il 25 ... Leggi su caffeinamagazine Fidanzati - seconde case e visite ai parenti : cosa si può fare (e cosa no) col nuovo decreto

Tintarella rimandata - se sei vicino al mare ti puoi tuffare ma non abbronzare

