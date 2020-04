Istituto Superiore Sanità | “Con le scuole aperte | le terapie intensive piene l’8 giugno”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 aprile 2020) Sul Fatto Quotidiano il documento in cui l’di Sanità ha ipotizzato 92 scenari diversi, a seconda delle aperture che sarebbero state decise nella Fase 2. Un dossier presentato al Governo una settimana fa, in cui si consiglia all’Esecutivo di andarci molto piano e di aprire gradualmente l’Italia. Lo scenario più drammatico è alla lettera A, quello che prevede la riapertura di tutte le attività, compresee tempo libero. In questo caso, gli esperti stimano che il tasso di riproduzione del virus Rt (la previsione del numero medio di contagi a partire da una persona che ha contratto il virus) salirebbe tra il 2,06 e il 2,44 per una media di 2,25. Le, nonostante siano state potenziate, si riempirebbero di nuovo in meno di 40 giorni, l’8 giugno. Nel report è scritto chiaramente cosa ...