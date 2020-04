Frode su mascherine, indagata Irene Pivetti (Di martedì 28 aprile 2020) L'ex presidente della Camera dei deputati Irene Pivetti è indagata dalla Procura di Siracusa per Frode in commercio e per immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. "La sua società importava le mascherine dalla Cina", afferma all'AGI il Procuratore Sabrina Gambino, che ha coordinato l'inchiesta 'Bad Mask' della Guardia di finanza di Siracusa, culminata con il sequestro di 9 mila mascherine e capace di alzare il velo su un traffico di protezioni FFP2 tra l'Italia, la Sicilia e la Cina. Le perquisizioni sono scattate nelle province di Milano, Roma, Bologna, Ravenna, Forlì,Siracusa, Caltanissetta, Catania e Ragusa. Le indagini erano nate dopo una segnalazione delle Fiamme gialle di Bologna che, dopo aver scovato delle protezioni irregolari, sono risaliti ad una società di distribuzione di ... Leggi su agi Coronavirus - Irene Pivetti indagata per frode : “La sua società importava mascherine cinesi contraffatte”

Mascherine cinesi - Irene Pivetti indagata per frode

Mascherine cinesi - Irene Pivetti indagata per frode in commercio (Di martedì 28 aprile 2020) L'ex presidente della Camera dei deputatidalla Procura di Siracusa perin commercio e per immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. "La sua società importava ledalla Cina", afferma all'AGI il Procuratore Sabrina Gambino, che ha coordinato l'inchiesta 'Bad Mask' della Guardia di finanza di Siracusa, culminata con il sequestro di 9 milae capace di alzare il velo su un traffico di protezioni FFP2 tra l'Italia, la Sicilia e la Cina. Le perquisizioni sono scattate nelle province di Milano, Roma, Bologna, Ravenna, Forlì,Siracusa, Caltanissetta, Catania e Ragusa. Le indagini erano nate dopo una segnalazione delle Fiamme gialle di Bologna che, dopo aver scovato delle protezioni irregolari, sono risaliti ad una società di distribuzione di ...

HuffPostItalia : Mascherine cinesi, Irene Pivetti indagata per frode - fanpage : Pivetti indagata per presunta frode - LaStampa : Mascherine cinesi, indagata per frode Irene Pivetti - guttolo : Irene Pivette, la più giovane presidente della Camera della storia della Repubblica, ora coinvolta in un giro di ma… - sophilos5 : RT @fanpage: Pivetti indagata per presunta frode -