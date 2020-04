Domani e giovedì tornano in scena Fed e Bce su crisi pandemica

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 28 aprile 2020) Le due maggiori Banche centrali globali, la Federal Reserve statunitense e la Banca centrale europea torneranno innei prossimo due giorni, mentre l`agenda economica globale resta dettata dallacausata dal Coronavirus e dalle misure sempre più massicce lanciate per contrastarne le gravissime ricadute. Mercoledì, poco dopo le 20 italiane, la Fed comunicherà le decisioni al termine della riunione del Fomc, il braccio che governa la politica monetaria Usa. Giovedì, invece, in mattinata si svolgerà in teleconferenza il Consiglio direttivo della Bce, le cui decisioni verranno comunicate alle 13 e 45 italiane. Alle 14 e 30 si terrà la (tele)conferenza stampa esplicativa della presidente, Christine Lagarde. Alcuni analisti non attendono nuovi provvedimenti, ad esempio ad Allianz Global Investors fanno notare che in questi soli due mesi di ...