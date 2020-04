Crisanti: «L’app Immuni non serve a niente se non possono fare tamponi a tutti» (Di martedì 28 aprile 2020) Già ieri, in un’intervista a Il Giornale, Andrea Crisanti, microbiologo e consigliere del governatore del Veneto, Luca Zaia, si era schierato contro la riapertura. Oggi ribadisce il concetto a Repubblica. «I numeri sono uguali ai giorni del lockdown». Non ci si può basare sul fatto che le terapie intensive sono più vuote, spiega. «Non è negli ospedali che si vince questa sfida: ogni paziente ricoverato in terapia intensiva è una sconfitta. La battaglia si vince sul territorio. Ci vogliono diagnosi fatte via telefono. Vanno geolocalizzati i possibili casi e con software che già esistono si può capire se in una certa area si sta formando un cluster. Se si ha questo sospetto, si chiude l’area e si fanno tamponi a tutti, come a Vo’. L’unica cosa che funziona». In questo senso l’Italia non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 aprile 2020) Già ieri, in un’intervista a Il Giornale, Andrea, microbiologo e consigliere del governatore del Veneto, Luca Zaia, si era schierato contro la riapertura. Oggi ribadisce il concetto a Repubblica. «I numeri sono uguali ai giorni del lockdown». Non ci si può basare sul fatto che le terapie intensive sono più vuote, spiega. «Non è negli ospedali che si vince questa sfida: ogni paziente ricoverato in terapia intensiva è una sconfitta. La battaglia si vince sul territorio. Ci vogliono diagnosi fatte via telefono. Vanno geolocalizzati i possibili casi e con software che già esistono si può capire se in una certa area si sta formando un cluster. Se si ha questo sospetto, si chiude l’area e si fanno, come a Vo’. L’unica cosa che funziona». In questo senso l’Italia non ...

