Coronavirus, obbligo delle mascherine anche su mezzi pubblici (Di martedì 28 aprile 2020) di Gabriella Lax – Distanziamento, obbligo delle mascherine anche su mezzi gestione dei flussi di passeggeri in entrata e uscita, sono solo alcune delle mosse in cui si dipanano le prescrizioni volute dal Mit, nelle linee guida per il settore dei trasporti e della logistica. Coronavirus, il vademecum del MitCoronavirus e trasporti: accessi, mascherine e distanziamentoCoronavirus e trasporti, cambiano anche le modalità per l'acquisto dei bigliettiCoronavirus, il vademecum del MitTorna su Si tratta di un vademecum predisposto nel rispetto del protocollo contenuto nell'allegato 8 al d.P.C.M. 26 aprile 2020; nelle linee guida vengono trattati: il trasporto aereo, il settore trasporto pubblico locale stradale, lacuale e ferrovie concesse, il settore ferroviario, i servizi di trasp... Leggi su studiocataldi LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : in Germania obbligo di mascherine nei luoghi pubblici

**Coronavirus : su mezzi pubblici obbligo mascherine e marker su posti**

Coronavirus - dal 4 maggio si potrà fare attività sportiva all’aperto (da soli) e comprare cibo da asporto. Obbligo di mascherine sui mezzi pubblici. Negozi aperti dal 18 - parrucchieri ed estetisti da giugno (Di martedì 28 aprile 2020) di Gabriella Lax – Distanziamento,sugestione dei flussi di passeggeri in entrata e uscita, sono solo alcunemosse in cui si dipanano le prescrizioni volute dal Mit, nelle linee guida per il settore dei trasporti e della logistica., il vademecum del Mite trasporti: accessi,e distanziamentoe trasporti, cambianole modalità per l'acquisto dei biglietti, il vademecum del MitTorna su Si tratta di un vademecum predisposto nel rispetto del protocollo contenuto nell'allegato 8 al d.P.C.M. 26 aprile 2020; nelle linee guida vengono trattati: il trasporto aereo, il settore trasporto pubblico locale stradale, lacuale e ferrovie concesse, il settore ferroviario, i servizi di trasp...

BarillariM5S : Speculare sull'emergenza coronavirus è da avvoltoi. NO all'obbligo vaccinale antinfluenzale! - 24NormeTributi : Coronavirus/4 - Obbligo di misurazione della temperatura corporea per accedere ai cantieri - StudioCataldi : Coronavirus, obbligo delle mascherine anche su mezzi pubblici: di Gabriella Lax… - Telebari : Coronavirus Fase 2, aumento dei bus Amtab a Bari: 'Obbligo mascherine e distanza' - #Bari #Notizie… - lillidamicis : DAL 4 MAGGIO: OBBLIGO DI QUARANTENA DOMICILIARE DI 14 GIORNI PER CHI RIENTRA DA FUORI REGIONE PER SOGGIORNARE IN… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus obbligo Coronavirus, nella Fase 2 in Lombardia obbligo mascherine e guanti su mezzi pubblici TGCOM Coronavirus Veneto, Zaia: "Indicatori dicono che possiamo ampliare riaperture"

"Non posso accettare che si dica che i veneti sono irresponsabili, sono persone perbene". È la replica del governatore del Veneto Luca Zaia in relazione alle critiche legate alle aperture concesse dal ...

Coronavirus, la Francia frena sulla Fase 2: slitta la riapertura dei licei, stop al campionato di calcio

La Francia passerà alla fase 2 dall’11 maggio, come già lo aveva annunciato Emmanuel Macron. Ma lo farà con molta, molta prudenza: è quanto emerge dal discorso pronunciato oggi pomeriggio dal premier ...

"Non posso accettare che si dica che i veneti sono irresponsabili, sono persone perbene". È la replica del governatore del Veneto Luca Zaia in relazione alle critiche legate alle aperture concesse dal ...La Francia passerà alla fase 2 dall’11 maggio, come già lo aveva annunciato Emmanuel Macron. Ma lo farà con molta, molta prudenza: è quanto emerge dal discorso pronunciato oggi pomeriggio dal premier ...