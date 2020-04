Coronavirus: allarme nel Regno Unito per casi di infiammazione tra bimbi (Di martedì 28 aprile 2020) Il sottosegretario per gli Affari interni britannico, Victoria Atkins, ha chiesto ai genitori nel Regno Unito di rimanere in allerta in riferimento all’aumento dei casi di una sindrome infiammatoria che colpisce i bambini, e che alcuni medici collegano al Coronavirus: lo riporta Sky News. Secondo l’alert diramato dai responsabili del sistema sanitario nazionale, si registra “un evidente aumento del numero di bambini di tutte le età che presentano uno stato infiammatorio – febbri alte e arterie gonfie – che richiede terapie intensive in tutta Londra e anche in altre regioni del Regno Unito“. La preoccupazione è che “una sindrome infiammatoria correlata” al Coronavirus si stia diffondendo tra i bambini: si tratterebbe di una sindrome simile alla malattia di Kawasaki, un’infezione ai vasi sanguigni. Chris Whitty, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Olimpiadi Tokyo/ Mori lancia l'allarme : "Giochi a rischio anche nel 2021"

