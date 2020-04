Condò attacca Spadafora | «Intento politico e punitivo nei confronti della A»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 aprile 2020) Paolo Condò, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato degli ultimi provvedimenti del Governo,ndo il ministroDuro attacco da parte del giornalista di Sky Sport, unico giurato italiano al Pallone d’Oro, neidel Ministro. Ecco le dichiarazioni di Paolo Condò. «Stiamo parlando di ripresa degli allenamenti e non di ripresa del campionato, una cosa è finalizzata all’altra ma non è il caso di parlareripresa del campionato quando ci sono 500 morti al giorno. Per la prima volta, dopo aver ascoltato, sono state divaricate le posizioni tra il calcio e gli altri sport. Non so quando si riprenderà a giocare ma bisogna lavorare per farsi trovare pronti. Conte aveva detto delle cose diverse rispetto a: i calciatori non si possono allenare nei centri sportivi ma nei parchi sì. ...