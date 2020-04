Cassa integrazione per Covid: dati INPS su CIGO, in deroga e pagamento sr 41 (Di martedì 28 aprile 2020) Arrivano nuovi dati relativi alla Cassa integrazione Ordinaria (CIGO) e alla Cassa integrazione in deroga da parte dell’INPS, che in un comunicato sul proprio sito ufficiale ha rilasciato i numeri delle domande presentate in questo periodo di Covid-19. Vediamo allora come procede lo smaltimento delle domande, ricordandovi che nel prossimo decreto sono previsti altri 50 miliardi per le misure di sostegno al reddito (tra cui circa 25 per la Cassa integrazione). Nuovi dati INPS sulla Cassa integrazione ordinaria Ecco la nota INPS: “I beneficiari complessivi di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario, al 24 aprile 2020, sono 7.350.357. Dei relativi benefici, 4.711.639 sono già stati anticipati dalle aziende con conguaglio INPS, e 2.638.718 sono a pagamento diretto, in corso di pagamento. Scendendo nel dettaglio, le ... Leggi su pensionipertutti Quanto ci perdono i dipendenti con la cassa integrazione

