Cannavaro: "Calciopoli? C'è dispiacere, erano Scudetti sudati sul campo. L'addio alla Juve? Vi dico la verità" (Di martedì 28 aprile 2020) Fabio Cannavaro, ex difensore fra le altre della Juventus, ha parlato su Instagram nel corso di una diretta con Damiano Er Faina. Il campione del Mondo, ancora ieri, ha fortemente rivendicato i successi festeggiati sul campo ma poi resettati dalla giustizia sportiva e dal caso Calciopoli. Ecco le sue parole. FBL-CHN-CSL-GUANGZHOU-SHANGHAI La Juventus? "Il rammarico è che è successo tutto quel casino dopo due anni in cui ho fatto delle prestazioni paurose. Il dispiacere è frutto del non potermi... Leggi su 90min Rimpianto Napoli - la Juve e Calciopoli - l’Inter e il rischio ritiro : Cannavaro si racconta

