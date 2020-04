Whirlpool Napoli | operai al lavoro con mascherine e guanti sperando di scongiurare la

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 aprile 2020) Riapre lo stabilimento Whirlopool ain via Argine, al centro da maggio dello scorso anni di un braccio di ferro tra la multinazionale americana e i sindacati. L’azienda ha confermato la chiusura del sito produttivo per il 31 ottobre. I 420 dipendenti la scorsa settimana hanno avuto una formazione specifica sulle misure anticontagio previste dall’azienda, in gruppi di 40 lavoratori a volta, e hanno ricevutoe prodotti igienizzanti. Sarà anche misurata la temperatura di ciascunall’ingresso. “Questa mattina c’era ancora un po’ di timore rispetto il rischio contagio – spiega all’Agi Vincenzo Accurso, delle Rsu aziendali e sindacalista Uil – tant’è che avevamo ottenuto dall’azienda di rivedere in maniera più rigorosa il protocollo previsto dall’accordo con il ...