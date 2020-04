Un discorso che scontenta tutti

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 aprile 2020) Dopo aver chiuso per non saper riuscire a restare aperti, ora riapriamo perché non possiamo più permetterci di stare chiusi. I ritardi nel governo per prepararsi alla botta, gli stadi ancora pieni a inizio marzo, il macello del folle week end e le attività che hanno continuato e in parte continuano ancora a lavorare allegramente senza precauzioni, e siamo entrati nel tunnel, dal quale non riusciamo a uscire.Le fasi le abbiamo attraversate tutte. I focolai tra aperitivi, movida e skylift, quindi negli ospedali, poi nelle case di riposo e residenze per anziani, e infine nelle case, portati ai familiari da chi ha continuato a lavorare (soprattutto al Nord) senza le opportune cautele e che non è stato seguito e curato come avrebbe dovuto.Il risultato è che quarantacinque giorni non sono bastati per piegare la curva del contagio, ma appena per tenerla a ...