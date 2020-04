Si ricomincia dagli Open di Madrid | ma è virtual

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il tennis scende in campo. Ma solomente. Al via, lunedì 27 aprile, l'edizione 2020 del Mutua, nella versione rigorosamentee. Ad affrontarsi sulla terra rossa 32 giocatori, sedici uomini e sedici donne, divisi in gironi da quattro componenti. Nadal si è così scontrato a colpi di dritto e rovescio con Shapovalov, che ha battuto 4-3. Unico italiano in gara Fabio Fognini: il tennista ligure ha sfidato Stefanos Tsitsipas. E c'è chi, come la tennista Belinda Bencic, ha simulato il vero e proprio ingresso in campo...il suo salotto.