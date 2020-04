Nuovo focolaio con diverse persone contagiate Cosa sta succedendo

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 27 aprile 2020) E' stato individuato a Roma con precisione nell'Università Pontificia Salesiana delSalario. La battaglia contro il coronavirus è ancora lunga, ma stanno cominciando a vedersi i primi segnali che la curva dei contagi si sta abbassando nettamente. In queste ore Il governo sta lavorando per rifilare i dettagli della tanto attesa Fase 2. Che rispecchia un periodo in cui il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti saranno delle regole fondamentali per evitare che ci sia una seconda esplosione di focolai che potrebbero aggravare la già critica situazione che stiamo vivendo. Continua… Per evitare che accada questo sarà fondamentale il rilevamento immediato di nuovi focolai per poterli isolare. Nella Capitale è stato rilevato unall'interno dell'Università Pontificia Salesiana dlSalario con ben ...