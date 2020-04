Mascherine a 50 cent? Prezzo | troppo basso | non le vendiamo neppure

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 27 aprile 2020) Alessandro Ferro Una fabbrica di(La Presse) La vicepresidente di Confcommercio Donatella Prampolini attacca il governo sulla cifra indicata per la vendita delle: "Ilmassimo di 50esimi è una cifra che non sta né in cielo né in terra" invitando ad aumentare di 10esimi ilfinale "altrimenti smetteremo di importarle" Conte non ne azzecca una: è esplosa un'altra polemica, e riguarda ildi vendita delle. In diretta tv, il premier ha specificato che "i prezzi di mercato dellesaranno calmierati, avremo ungiusto ed equo intorno a 0,50esimi per lechirurgiche”. "Assurdo pensare a quella cifra" Apriti cielo: la vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini, è sul piede di guerra ed attacca il governo sulla cifra indicata per la vendita ...