Mario Mirko Vucetich | rigore e passione della scultura

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 aprile 2020) Una personalità del Novecento eclettica e dimenticata. Nei suoi ritratti si legge la forza dell'amicizia. Nei monumenti ufficiali il fascinostoria. Una monografia ora lo fa riscoprire.Con grande, negli ultimi anni, un giovane romagnolo, Andrea Speziali, cresciuto nell'euforia di Riccione, dove sopravvivono testimonianze rarefatte di un'epoca di villeggiature non ancora di massa, in rari villini liberty, ha studiato architetti e artisti di quell'epoca dove si espresse, prima del fascismo, l'ultimo grande stile italiano: il Floreale. Oggi si esercita su un architetto e scultore, versatile e curioso con la sua prossima monografia su.Artista generoso e spiritualista, pittore, scenografo e anche scrittore,(1898-1975) ebbe una prima stagione futurista, a Gorizia; si formò a Roma e in America, partecipò a Biennali e ...