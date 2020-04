L' intervento | Cogliamo questo tempo per garantire a tutti i bambini l' accesso

Leggi su feedproxy.google

(Di lunedì 27 aprile 2020) Inmondo, colto di sorpresa, ma forse non tanto, si stanno ridefinendo le nuove dinamiche di comunicazione. Un'esortazione di Francesco Barone, docente universitario, missionario e portavoce del premio Nobel per la Pace Denis Mukwege Francesco Barone Un momento della missione dedicato all'istruzione scolastica L'attuale epidemia non solo non ci consente di uscire, ma sta impedendo a tantidi “entrare” a scuola e accedere all'istruzione, infatti, sono numerosi gli alunni (...) - Cronaca / Istruzione, Africa, Europa, No logo, Coronavirus