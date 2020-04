Ginnastica, le Fate e i big azzurri possono tornare ad allenarsi! Si riprende il 4 maggio. E le società di base? Palestre chiuse e crisi… (Di lunedì 27 aprile 2020) Le Fate potranno tornare ad allenarsi! Dopo quasi un mese di stop obbligatorio anche per gli atleti professionisti e di interesse nazionale, il Governo ha deciso di consentire il ritorno in palestra per tutti gli sportivi italiani di primissima fascia a partire da lunedì 4 maggio se praticano discipline individuali e da lunedì 18 maggio per quanto concerne gli sport di squadra. La Nazionale Italiana di Ginnastica artistica è rimasta compatta nelle ultime settimane, le ragazze sono restate a Brescia dove abitano: le porte del PalAlgeco erano serrate ma le ginnaste hanno vissuto insieme come hanno sempre fatto anche quando non c’era la pandemia. Una dozzina di ragazze, insieme al Direttore Tecnico Enrico Casella, che non hanno potuto toccare gli attrezzi per praticamente un mese intero e nel frattempo si sono dovute distrarre con giochi in ... Leggi su oasport Ginnastica - le Fate e i big azzurri possono tornare ad allenarsi! Si riprende il 4 maggio. E le società di base? Palestre chiuse e crisi…

VIDEO Ginnastica - le Fate ai tempi della pandemia : il docu-film delle azzurre e le settimane più difficili

