Feltri, ancora sui meridionali a Non è l’Arena: “Non vendono Libero al Sud? La lettura non è la principale attività” (Di lunedì 27 aprile 2020) Ormai pare non si possa parlare d’altro, quando si parla con Vittorio Feltri. E così durante la trasmissione ‘Non è l’Arena’ è tornato sul tema del periodo: i meridionali e il rapporto di Feltri in relazione ai meridionali. Stavolta si è parlato del fatto che – a causa delle dubbie affermazioni su una presunta inferiorità meridonale – in molti al Sud hanno deciso di smettere di vendere Libero (abbiamo già scritto dell’edicolante autrice di un post divenuto virale in cui spiegava al meglio il perché della scelta). Non sembra che la cosa turbi il sonno di Feltri: “Non vendono Libero al Sud? Anche prima si vendeva poco, non leggono molto i giornali del Nord ed in verità neanche quelli del Sud. La lettura non è la principale attività al Sud”. Insomma, inferiori e poco ... Leggi su nonsolo.tv Mario Giordano : ”Feltri? Non condivido il suo pensiero ma lo inviterò ancora” [VIDEO]

